CONCERT DUO RÉDO Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

CONCERT DUO RÉDO

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

2025-11-30

Tous les dimanches, le marché est animé par les concerts. C’est le moment de s’offrir une pause en sirotant un verre et profiter des petites douceurs salées ou sucrées !

Au rendez-vous ce dimanche concert de musiques de variétés par le Duo Rédo ! .

English :

Every Sunday, the market is enlivened by live music. It’s time to take a break, sip a drink and enjoy some sweet and savoury treats!

German :

Jeden Sonntag wird der Markt durch Konzerte belebt. Es ist Zeit, sich eine Pause zu gönnen, an einem Getränk zu nippen und die kleinen süßen oder salzigen Leckereien zu genießen!

Italiano :

Ogni domenica il mercato è animato da musica dal vivo. È il momento perfetto per fare una pausa, sorseggiare un drink e assaporare qualche delizia dolce e salata!

Espanol :

Todos los domingos, el mercado se anima con música en directo. Es el momento perfecto para hacer una pausa, tomar algo y disfrutar de delicias dulces y saladas

