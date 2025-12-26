Concert Duo Renée et Max Centre Madeleine Louaintier Flers

Concert Duo Renée et Max

Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Ce duo d’artistes partagera la scène avec les élèves de la classe de musiques actuelles du Conservatoire de musique de Flers Agglo. Renée au chant et Max à la guitare vous feront découvrir leur univers musical par des compositions et des reprises qui enchanteront les amoureux de la langue française/ .

Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

