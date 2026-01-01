Concert Duo Rescordis Temple Protestante Hagondange
Concert Duo Rescordis Temple Protestante Hagondange samedi 17 janvier 2026.
Concert Duo Rescordis
Temple Protestante 1 avenue de France Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
La Paroisse Protestante de Hagondange a le plaisir de vous inviter à un moment musical d’exception.Tout public
0 .
Temple Protestante 1 avenue de France Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 41 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Protestant Parish of Hagondange is pleased to invite you to an exceptional musical event.
L’événement Concert Duo Rescordis Hagondange a été mis à jour le 2026-01-14 par DESTINATION AMNEVILLE