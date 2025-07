CONCERT DUO ROPA Saint-Berthevin

CONCERT DUO ROPA Saint-Berthevin vendredi 25 juillet 2025.

CONCERT DUO ROPA

« Le Moulin » Bistrot Guinguette Saint-Berthevin Mayenne





Début : 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-07-25 22:45:00



2025-07-25

CONCERT AU MOULIN VENDREDI 25 JUILLET À 19H30 DUO ROPA EN LIVE !Préparez-vous pour une soirée inoubliable au Moulin ! Le Duo Ropa débarque à 19h30 pour un voyage musical déjanté, joyeux et terriblement dansant ! ????

Deux hommes-orchestres clarinette pleine de groove, guitare qui pulse, accordéon voyageur, percussions endiablées… et surtout une énergie communicative qui traverse les frontières !

De la Suède à l’Italie, de l’Irlande aux Balkans, avec des touches caribéennes, groove, et électro youpi (oui oui !), tout en acoustique ! ??????

Le Duo Ropa, c’est une guinguette festive et intemporelle, qui vous embarque dans le chant, la danse et le partage, avec une seule mission faire la fête ensemble !

Restauration sur place nos tapas maison vous attendent pour combler les petites (et grandes) faims !

Et bien sûr, à boire, il y aura tout ce qu’il faut pour se rafraîchir et trinquer sous les étoiles !

Le Moulin Vendredi 25 juillet

19h30 Entrée libre

Ambiance garantie, venez avec vos amis, vos enfants, vos voisins… et surtout votre bonne humeur ! .

« Le Moulin » Bistrot Guinguette Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 9 86 19 10 00 lemoulin.bistrotguinguette@gmail.com

English :

CONCERT AT THE MOULIN ? FRIDAY, JULY 25 AT 7:30 PM LIVE DUO ROPA Get ready for an unforgettable evening at Le Moulin! Duo Ropa arrives at 7:30 p.m. for a wacky, joyful, danceable musical journey! ????

German :

KONZERT IN DER MÜHLE ? FREITAG, 25. JULI um 19.30 Uhr DUO ROPA LIVE!Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend in der Mühle vor! Das Duo Ropa landet um 19.30 Uhr auf einer verrückten, fröhlichen und schrecklich tanzbaren musikalischen Reise! ????

Italiano :

CONCERTO AL MOULIN ? VENERDI’ 25 LUGLIO ALLE 19.30 DUO ROPA LIVE Preparatevi a una serata indimenticabile al Moulin! Il Duo Ropa arriva alle 19.30 per un viaggio musicale scatenato, allegro e ballabile! ????

Espanol :

CONCIERTO EN EL MOULIN ? VIERNES 25 DE JULIO A LAS 19:30h DÚO ROPA EN DIRECTO ¡Prepárese para una velada inolvidable en el Moulin! El Dúo Ropa llega a las 19:30 para un viaje musical salvaje, alegre y bailable! ????

