Concert Duo rythmology avec Franck Agulhon et Charlie Davot LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Concert Duo rythmology avec Franck Agulhon et Charlie Davot
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 17:30:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Venez assister à une master class puis suivi d’un concert commenté du duo rythmology avec les batteurs Franck Agulhon et Charlie Davot.Tout public
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
English :
Join us for a master class, followed by a concert with commentary by the Rhythmology duo, featuring drummers Franck Agulhon and Charlie Davot.
German :
Besuchen Sie einen Meisterkurs und anschließend ein kommentiertes Konzert des Duos rythmology mit den Schlagzeugern Franck Agulhon und Charlie Davot.
Italiano :
Unitevi a noi per una masterclass, seguita da un concerto con commento del duo Rhythmology, composto dai batteristi Franck Agulhon e Charlie Davot.
Espanol :
Acompáñenos en una clase magistral, seguida de un concierto comentado por el dúo Rhythmology, formado por los bateristas Franck Agulhon y Charlie Davot.
