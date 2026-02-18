Concert Duo Saada La Kanopé II Lagord

Concert Duo Saada La Kanopé II Lagord vendredi 6 mars 2026.

Concert Duo Saada

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06 22:30:00

2026-03-06

Stéphanie Saada et Jacques Froger vous proposent un Concert Poétique.
La Kanopé II 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 

English :

Stéphanie Saada and Jacques Froger present a Poetic Concert.

