Concert Duo Saada La Kanopé II Lagord vendredi 6 mars 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06 22:30:00
2026-03-06
Stéphanie Saada et Jacques Froger vous proposent un Concert Poétique.
La Kanopé II 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65
English :
Stéphanie Saada and Jacques Froger present a Poetic Concert.
