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Concert Duo Sazz Chapelle Saint Louis Barneville-Carteret

Concert Duo Sazz Chapelle Saint Louis Barneville-Carteret

Concert Duo Sazz Chapelle Saint Louis Barneville-Carteret vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Chapelle Saint Louis

Adresse : Allée Saint-Louis

Ville : 50270 Barneville-Carteret

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Barneville-Carteret

Concert Duo Sazz

Chapelle Saint Louis Allée Saint-Louis Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-09-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

La chanteuse Soraya et le chanteur et pianiste Paul-arsène abordent avec fraicheur les standards de la musique afro-américain et vous réservent quelques surprises.
C’est à travers des titres de Stevie Wonder, Amy Winehouse, George Benson ou encore Etta James que vous pourrez écouter leur travail d’arrangement pour piano et voix.
Un délicieux moment musical à savourer!   .

Chapelle Saint Louis Allée Saint-Louis Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 09 08 22 78  jp.sennac@gmail.com

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English : Concert Duo Sazz

L’événement Concert Duo Sazz Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cotentin

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