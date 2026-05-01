Concert Duo Sazz Chapelle Saint Louis Barneville-Carteret

Barneville-Carteret

Concert Duo Sazz

Chapelle Saint Louis Allée Saint-Louis Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-09-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La chanteuse Soraya et le chanteur et pianiste Paul-arsène abordent avec fraicheur les standards de la musique afro-américain et vous réservent quelques surprises.

C’est à travers des titres de Stevie Wonder, Amy Winehouse, George Benson ou encore Etta James que vous pourrez écouter leur travail d’arrangement pour piano et voix.

Un délicieux moment musical à savourer! .

Chapelle Saint Louis Allée Saint-Louis Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 09 08 22 78 jp.sennac@gmail.com

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English : Concert Duo Sazz

L’événement Concert Duo Sazz Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cotentin