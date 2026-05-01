Concert Duo Sazz Chapelle Saint Louis Barneville-Carteret
Concert Duo Sazz Chapelle Saint Louis Barneville-Carteret vendredi 29 mai 2026.
Barneville-Carteret
Concert Duo Sazz
Chapelle Saint Louis Allée Saint-Louis Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-09-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
La chanteuse Soraya et le chanteur et pianiste Paul-arsène abordent avec fraicheur les standards de la musique afro-américain et vous réservent quelques surprises.
C’est à travers des titres de Stevie Wonder, Amy Winehouse, George Benson ou encore Etta James que vous pourrez écouter leur travail d’arrangement pour piano et voix.
Un délicieux moment musical à savourer! .
Chapelle Saint Louis Allée Saint-Louis Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 09 08 22 78 jp.sennac@gmail.com
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English : Concert Duo Sazz
L’événement Concert Duo Sazz Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cotentin
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