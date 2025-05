Concert Duo Soft Trumpet – Pfaffenheim, 1 juin 2025 17:00, Pfaffenheim.

Haut-Rhin

Concert Duo Soft Trumpet Place de la Mairie Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Faites une pause, venez apprécier ce concert du duo de trompettistes Duo Soft Trumpet.

Concert de trompette avec Denis Hummel et Eric Theiller sur le thème Sensual Trumpet. 0 .

Place de la Mairie

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 22 18 33

English :

Take a break and enjoy this concert by trumpet duo Duo Soft Trumpet.

German :

Machen Sie eine Pause und genießen Sie dieses Konzert des Trompetenduos Duo Soft Trumpet.

Italiano :

Fate una pausa e godetevi il concerto del duo di trombe Duo Soft Trumpet.

Espanol :

Tómese un respiro y disfrute de este concierto del dúo de trompetas Duo Soft Trumpet.

L’événement Concert Duo Soft Trumpet Pfaffenheim a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach