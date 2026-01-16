Concert duo Sons Volatiles Place Docteur Guyader Saint-Renan

Concert duo Sons Volatiles

Place Docteur Guyader L’amphi, espace culturel Saint-Renan Finistère

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

2026-04-12

Musiques classiques et sacrées, lectures poétiques

Carmen et Teodora se rencontrent au sein des institutions musicales rennaises. En 2018, elles fondent le Duo Sons Volatiles, un ensemble qui allie musique, poésie et mouvement. Leurs créations se veulent accessibles et résolument modernes. Par le recours au texte et au mouvement, par la juxtaposition de musiques d’univers multiples, le duo prend par la main son public pour l’emmener vers des sphères nouvelles. Elles remportent en 2019 le prix Jeune Jury du Tremplin de musique de chambre Les Moments Musicaux du Tarn et sont lauréates du concours OPUS 2021. En 2022 elle sont finalistes en région Bretagne à l’audition des Jeunesses Musicales de France

Lumières, est un concert où se côtoient musiques classiques, musiques sacrées et lectures poétiques. Le duo propose pour l’occasion un ensemble de transcriptions d’œuvres bien connues du public (Songe d’une nuit d’été, Clair de Lune, Folies d’Espagne) et de bijoux musicaux plus rarement joués (duos de W-F Bach, colinde roumaines, chants byzantins). Les textes, d’auteurs français et roumains (avec un détour par W. Shakespeare), confèrent à la musique un éclairage sensoriel et émotionnel. Les deux flûtistes se mettent en mouvement dans l’espace scénique et tout autour du public, intriguent ainsi l’oreille de l’auditeur, qui devient alors un élément central du concert. Cet écrin intimiste à deux flûtes traversières vous invite dans un imaginaire fait de réel et d’onirique. Au fil des sons et des mots apparaissent tour-à-tour une déclinaison d’influences lumineuses chatoiement pastoral, ombres nocturnes, envolées féériques, scintillement lunaire. Fermez les yeux, ouvrez les ouïes, laissez-vous guider à travers ces quatre paysages poétiques. .

Place Docteur Guyader L’amphi, espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 07 37 92 67

English : Concert duo Sons Volatiles

