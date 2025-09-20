Concert Duo Sostenuto à la chapelle de Lapeyrouse Église Notre-Dame de Lapeyrouse Lafrançaise

Concert Duo Sostenuto à la chapelle de Lapeyrouse Samedi 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame de Lapeyrouse Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Plus d’informations au 05 63 65 9110.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Concert du Duo Sostenuto à la chapelle de Lapeyrouse

Un moment musical à ne pas manquer !

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2025, assistez à un concert exceptionnel du Duo Sostenuto dans le cadre intime et chargé d’histoire de la chapelle de Lapeyrouse.

Rendez-vous à 16h pour une pause musicale alliant virtuosité et émotion, dans un lieu patrimonial d’exception.

Église Notre-Dame de Lapeyrouse Route de Lapeyrouse, 82130 Lafrançaise, France Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563658231 Edifice de style romano-byzantin.

©Marine Minault