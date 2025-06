CONCERT DUO SUNSET – Palavas-les-Flots 1 juillet 2025 07:00

Concert Duo Sunset

Reprises anglo et francophones des années 80 à aujourd’hui

Dans le cadre du marché nocturne Arts et Gourmandises

Promenade du port de plaisance

Offert par la Ville

Quai Paul Cunq

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 00

English :

20h

Sunset Duo concert

Anglo and Francophone covers from the 80s to today

As part of the Arts et Gourmandises night market

Promenade du port de plaisance

Offered by the Town

German :

20h

Konzert Duo Sunset

Englische und französischsprachige Coversongs von den 80ern bis heute

Im Rahmen des Nachtmarktes Arts et Gourmandises

Promenade am Jachthafen

Angeboten von der Stadt

Italiano :

20h

Concerto del duo al tramonto

Cover anglofone e francofone dagli anni ’80 ad oggi

Nell’ambito del mercato notturno Arts et Gourmandises

Promenade du port de plaisance

Offerto dalla Città

Espanol :

20h

Concierto Sunset Duo

Covers anglosajones y francófonos desde los 80 hasta hoy

En el marco del mercado nocturno Arts et Gourmandises

Paseo del puerto de Plaisance

Ofrecido por el Ayuntamiento

L’événement CONCERT DUO SUNSET Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS