CONCERT DUO SUR CANAP’

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-22

Duo sur Canap’ au domaine de la Grande Sieste

Entre standards de jazz, chansons françaises à textes ou encore pop anglophone, le duo invite au voyage à travers les époques aux couleurs d’airs et de refrains qui nous accompagnent ou qui habitent notre inconscient collectif. Duo sur Canap’ nourrit désormais son récital de quelques compositions originales qu’il dévoile en live, au fil de l’eau…

Réservation obligatoire. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

It’s the big show at Amandine Coquillages with Duo sur Canap l

A festive atmosphere, revisited songs and boundless energy await you.

Homemade grills, refreshing cocktails, and a Southern ambience just the way we like it!

