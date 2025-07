CONCERT DUO SUR CANAP’ Saint-Saturnin-de-Lucian

CONCERT DUO SUR CANAP’

17 place de la fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

C’est le grand show au Pressoir avec Duo sur Canap, en duo et guest guitare.

Duo sur Canap’

Entre standards de jazz, chansons françaises à textes ou encore pop anglophone, le duo invite au voyage à travers les époques aux couleurs d’airs et de refrains qui nous accompagnent ou qui habitent notre inconscient collectif. Duo sur Canap’ nourrit désormais son récital de quelques compositions originales qu’il dévoile en live, au fil de l’eau…

Réservation obligatoire. .

17 place de la fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 70 59

English :

Big show at Le Pressoir with Duo sur Canap, duo and guest guitar.

German :

Es ist die große Show im Le Pressoir mit Duo sur Canap, als Duo und Gastgitarre.

Italiano :

È il grande spettacolo del Pressoir con il Duo sur Canap, un duo e una chitarra ospite.

Espanol :

Es el gran espectáculo en Le Pressoir con Duo sur Canap, un dúo y una guitarra invitada.

