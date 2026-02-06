Concert Duo Suspensif et Lula Heldt Saint-Affrique

Concert Duo Suspensif et Lula Heldt

rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron

Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Une soirée intimiste pour réchauffer nos cœurs engourdis par l’hiver et bien débuter la saison. Deux propositions musicales minimalistes qui laissent la place aux voix féminines et aux paroles fortes de sens.

L’association Poly Sons a le plaisir de vous convier à son premier événement 2026.

L’Evènement est organisé avec le soutien de la mairie de Saint-Affrique, du département de l’Aveyron et de la région Occitanie

Créées à partir du spectacle de cirque Les Ballades funambulles de Lucie Boulay, les chansons de Duo Suspensif ont pour fil conducteur l’équilibre. Entre ciel et terre, bonheur d’être en vie et inquiétude, les comptines et les valses de ce duo laissent un goût de vent dans les oreilles, donnent des envies de liberté…

Jean-Luc Amestoy accordéon, textes, compositions

Mélanie Fossier voix, objets sonores

Lien d’écoute https://www.youtube.com/watch?v=9MDYLcdgz_U&t=5s

Lula Heldt

Chanson poétique, onirique et déjantée

Auteure, compositrice et interprète, Lula Heldt développe une chanson libre et indocile. Sans contrainte, sa poésie laisse affleurer un univers imagé, nourri de l’enfance, de la métamorphose et du féminin. Sa voix explore les marges elle chante, souffle, scande, traverse les émotions avec une intensité brute et sensible. On y perçoit des fragments de musiques du monde, des transes, des mélopées espagnoles, jusqu’à un anglais à l’accent réinventé, manié avec humour.

Lula Heldt chant, violoncelle

Lien d’écoute https://www.youtube.com/watch?v=Lj7HN9iGY6I

Réservation conseillée

Buvette et petite restauration sur place



English :

An intimate evening to warm our hearts numbed by winter and get the season off to a good start. Two minimalist musical proposals that leave room for female voices and meaningful lyrics.

