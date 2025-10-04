Concert Duo Suspensif Saint-Affrique
Concert Duo Suspensif Saint-Affrique samedi 4 octobre 2025.
Concert Duo Suspensif
Bournac Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date :
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Laissez-vous suspendre entre ciel et terre un duo voix-accordéon en équilibre subtil résonne dans l’écrin de l’église du village.
Chansons équilibristes pour voix et accordéon
Apéritif et repas partagé à l’issue du concert .
Bournac Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie duo.suspensif@gmail.com
English :
Let yourself be suspended between heaven and earth: a subtly balanced voice-accordion duet resonates in the setting of the village church
German :
Lassen Sie sich zwischen Himmel und Erde schweben: Ein Duett aus Stimme und Akkordeon in subtiler Balance erklingt im Schmuckkästchen der Dorfkirche. »
Italiano :
Lasciatevi sospendere tra cielo e terra: un duetto voce-fisarmonica in sottile equilibrio risuona nella cornice della chiesa del villaggio
Espanol :
Déjese suspender entre el cielo y la tierra: un dúo de voz y acordeón en sutil equilibrio resuena en el marco de la iglesia del pueblo
