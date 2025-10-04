Concert Duo Suspensif Saint-Affrique

Concert Duo Suspensif Saint-Affrique samedi 4 octobre 2025.

Concert Duo Suspensif

Bournac Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Laissez-vous suspendre entre ciel et terre un duo voix-accordéon en équilibre subtil résonne dans l’écrin de l’église du village.

Chansons équilibristes pour voix et accordéon

Apéritif et repas partagé à l’issue du concert .

Bournac Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie duo.suspensif@gmail.com

English :

Let yourself be suspended between heaven and earth: a subtly balanced voice-accordion duet resonates in the setting of the village church

German :

Lassen Sie sich zwischen Himmel und Erde schweben: Ein Duett aus Stimme und Akkordeon in subtiler Balance erklingt im Schmuckkästchen der Dorfkirche. »

Italiano :

Lasciatevi sospendere tra cielo e terra: un duetto voce-fisarmonica in sottile equilibrio risuona nella cornice della chiesa del villaggio

Espanol :

Déjese suspender entre el cielo y la tierra: un dúo de voz y acordeón en sutil equilibrio resuena en el marco de la iglesia del pueblo

L’événement Concert Duo Suspensif Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)