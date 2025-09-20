Concert Duo Symbiose Maison du Patrimoine TPM Ollioules

Concert Duo Symbiose Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Maison du Patrimoine TPM Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Mélodies, chansons françaises, airs d’opéra, duos et extraits de pièce de

théâtre

Réservation : 04 94 93 37 30

Maison du Patrimoine TPM 20 rue Gambetta 83190 OLLIOULES Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 93 37 30 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 93 37 30 »}] Hôtel particulier du 17ème siècle, classé au titre des Monuments historique qui abrite une collection exceptionnelle de gypseries et un musée innovant ludique et interactif à travers ses 7 salles. Un véritable joyau de la Renaissance au coeur de la cité historique d’Ollioules. Une visite incontournable à la scénographie surprenante. Musée qui propose des visites libres, commentées, avec tablettes, conférences, spectacles gratuits… parkings à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

