Concert Duo Tarab Chapelle Ste Germaine Valence
Concert Duo Tarab Chapelle Ste Germaine Valence dimanche 30 novembre 2025.
Concert Duo Tarab
Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Le Duo Tarab vous invite à un voyage musical sur les bords de la Méditerranée, aux rythmes de mélodies sublimées par le violoncelle et les instruments orientaux.
.
Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
English :
The Tarab Duo invites you on a musical journey to the shores of the Mediterranean, to the rhythms of melodies sublimated by the cello and oriental instruments.
German :
Das Duo Tarab lädt Sie zu einer musikalischen Reise an die Ufer des Mittelmeers ein, zu den Rhythmen von Melodien, die durch das Cello und orientalische Instrumente sublimiert werden.
Italiano :
Il Tarab Duo vi invita a un viaggio musicale sulle rive del Mediterraneo, al ritmo di melodie arricchite dal violoncello e da strumenti orientali.
Espanol :
El dúo Tarab le invita a un viaje musical a orillas del Mediterráneo, al ritmo de melodías realzadas por el violonchelo y los instrumentos orientales.
L’événement Concert Duo Tarab Valence a été mis à jour le 2025-11-03 par Valence Romans Tourisme