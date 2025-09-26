Concert Duo Temporary Le Rockambol Cherbourg-en-Cotentin
Concert Duo Temporary
Le Rockambol 446 Boulevard Des Flamands Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 21:00:00
2025-09-26
Concert au Rockambol. .
Le Rockambol 446 Boulevard Des Flamands Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 6 67 68 55 16 Lerockambol@gmail.com
