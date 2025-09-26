Concert Duo Temporary Le Rockambol Cherbourg-en-Cotentin

Concert Duo Temporary Le Rockambol Cherbourg-en-Cotentin vendredi 26 septembre 2025.

Concert Duo Temporary

Le Rockambol 446 Boulevard Des Flamands Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 21:00:00

Date(s) :
2025-09-26

Concert au Rockambol.   .

Le Rockambol 446 Boulevard Des Flamands Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 6 67 68 55 16  Lerockambol@gmail.com

