Concert Duo Tequila Place Général de Gaulle Rivesaltes

Concert Duo Tequila Samedi 20 septembre, 19h30 Place Général de Gaulle Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Profitez d’un moment musical convivial avec le Duo Tequila, en plein air sur la place Général-de-Gaulle.

Place Général de Gaulle 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie S’il est un lieu qui, avec la vieille cité a vu traverser l’histoire, c’est bien celui de l’ancienne place de la mairie devenue aujourd’hui place Général-de-Gaulle. Place en libre accès.

DR