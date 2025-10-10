Concert Duo Vieux La Bogue d’Or Place de l’Eglise Allaire

Concert Duo Vieux La Bogue d’Or Place de l’Eglise Allaire vendredi 10 octobre 2025.

Concert Duo Vieux La Bogue d’Or

Place de l’Eglise Au Bon Muscadet Allaire Morbihan

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Jérémie Chapelain & Louise Genin interprètent des chants gallo, nottament du Mené. .

Place de l’Eglise Au Bon Muscadet Allaire 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 45 40

