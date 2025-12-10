Concert Duo Vill d’Ames Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois
Concert Duo Vill d’Ames Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois samedi 6 juin 2026.
Concert Duo Vill d’Ames
Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
DUO VILL D’AMES Jeanne Maurin et Francois Xavien Parison
Les 4 Saisons de Vivaldi avec 2 talentueux Violonistes de l’Opéra de Lorraine……Vous allez vivre les 4 Saisons comme seuls ces 2 virtuoses
Embarquement pour un voyage de chimères et de feux d’artifice musical avec comme pilotes ces 2 virtuoses…Tout public
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Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30
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English :
DUO VILL D?AMES Jeanne Maurin and Francois Xavien Parison
Vivaldi?s 4 Seasons with 2 talented violinists from the Opéra de Lorraine… You will experience the 4 Seasons as only these 2 virtuosos can
Embark on a voyage of chimera and musical fireworks, piloted by these 2 virtuosos…
L’événement Concert Duo Vill d’Ames Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SUD MEUSE