Concert Duo Vill d’Ames Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois

Concert Duo Vill d’Ames

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

DUO VILL D’AMES Jeanne Maurin et Francois Xavien Parison

Les 4 Saisons de Vivaldi avec 2 talentueux Violonistes de l’Opéra de Lorraine……Vous allez vivre les 4 Saisons comme seuls ces 2 virtuoses

Embarquement pour un voyage de chimères et de feux d’artifice musical avec comme pilotes ces 2 virtuoses…Tout public

0 .

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DUO VILL D?AMES Jeanne Maurin and Francois Xavien Parison

Vivaldi?s 4 Seasons with 2 talented violinists from the Opéra de Lorraine… You will experience the 4 Seasons as only these 2 virtuosos can

Embark on a voyage of chimera and musical fireworks, piloted by these 2 virtuosos…

L’événement Concert Duo Vill d’Ames Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SUD MEUSE