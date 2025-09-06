Concert Duo Vinteuil L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Concert Duo Vinteuil L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans samedi 6 septembre 2025.
Concert Duo Vinteuil
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:30:00
fin : 2025-09-06 21:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Né d’une rencontre dans une salle de musique bisontine, ce duo cultive son art depuis 2013. Dans l’esprit des salons musicaux des XIXe et XXe siècles, Élise Bruchon et Dominique Arbey vous proposent un bouquet musical divers et varié Ravel, Gershwin, Hahn, Satie et bien d’autres vous sont servis à deux, trois ou quatre mains. Des transitions improvisées par Dominique lient époques et compositeurs. À la recherche de la note perdue, Vinteuil vous invite à partager un voyage musical intemporel… .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
English : Concert Duo Vinteuil
German : Concert Duo Vinteuil
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Duo Vinteuil Ornans a été mis à jour le 2025-08-06 par DOUBS TOURISME