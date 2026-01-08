CONCERT DUO VIOLON ET CONTREBASSE Le Burgaud

CONCERT DUO VIOLON ET CONTREBASSE

Profitez d’un concert exceptionnel au café du Burgaud ! Mathilde Bayle & Erige Cano, duo violon et contrebasse vont vous régaler les oreilles !

Avec leurs deux instruments aux registres opposés et une approche jazz, Mathilde et Erige font sonner à leur manière l’œuvre de Bach du choral au concerto brandebourgeois mais aussi des classiques du swing, des chansons du monde et des musiques de films. Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie

Enjoy an exceptional concert at the Café du Burgaud! Mathilde Bayle & Erige Cano, violin and double bass duo, will delight your ears!

