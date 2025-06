Concert duo violon et guitare Bois-Guilbert 6 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Concert duo violon et guitare 1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 22:00:00

2025-07-06

Durant l’été musical au Jardins des Sculptures retrouvez un concert chaque dimanche.

Le dimanche 06 juillet découvrez la violoniste Luosha Fang et le guitariste Jacob Kellermann pour interpréter les plus grands classiques musicaux comme Schubert, Britten, Liszt, Faure, Kreisler, Bartok.

Retrouvez également de la danse folkloriques roumaine.

Le concert dure 1h15.

Prévoyez d’arriver 20 minutes avant l’événement.

Entrée possible avec un billet qui vous donnera accès au concert, au jardin et aux expositions.

(En option) En supplément sur pré réservation un cocktail en présence du Chef Johann après le concert.

1108 Route d’Heronchelles

Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Concert duo violon et guitare

During the musical summer at the Jardins des Sculptures, enjoy a concert every Sunday.

On Sunday, July 06, discover violinist Luosha Fang and guitarist Jacob Kellermann, performing the greatest musical classics such as Schubert, Britten, Liszt, Faure, Kreisler and Bartok.

There will also be Romanian folk dancing.

The concert lasts 1h15.

Plan to arrive 20 minutes before the event.

Admission is possible with a ticket that gives you access to the concert, garden and exhibitions.

(Optional) Pre-booked cocktail reception with Chef Johann after the concert.

German :

Während des Musiksommers im Jardins des Sculptures findet jeden Sonntag ein Konzert statt.

Am Sonntag, den 6. Juli, spielen die Geigerin Luosha Fang und der Gitarrist Jacob Kellermann die größten Musikklassiker wie Schubert, Britten, Liszt, Faure, Kreisler und Bartok.

Auch rumänische Folkloretänze sind zu sehen.

Das Konzert dauert 1 Stunde und 15 Minuten.

Planen Sie, 20 Minuten vor der Veranstaltung einzutreffen.

Der Eintritt ist mit einer Eintrittskarte möglich, die Ihnen Zugang zum Konzert, zum Garten und zu den Ausstellungen gewährt.

(Optional) Gegen Voranmeldung ist nach dem Konzert ein Cocktail in Anwesenheit von Chefkoch Johann erhältlich.

Italiano :

Durante l’estate musicale ai Jardins des Sculptures, godetevi un concerto ogni domenica.

Domenica 6 luglio, scoprite il violinista Luosha Fang e il chitarrista Jacob Kellermann che eseguono i più grandi classici della musica come Schubert, Britten, Liszt, Faure, Kreisler e Bartok.

Ci saranno anche danze popolari rumene.

Il concerto dura 1 ora e 15 minuti.

Si consiglia di arrivare 20 minuti prima dell’evento.

L’ingresso è possibile con un biglietto che dà accesso al concerto, al giardino e alle mostre.

(Facoltativo) Dopo il concerto, su prenotazione, è possibile gustare un cocktail in presenza dello chef Johann.

Espanol :

Durante el verano musical de los Jardines de las Esculturas, disfrute de un concierto cada domingo.

El domingo 6 de julio, descubra al violinista Luosha Fang y al guitarrista Jacob Kellermann interpretando los grandes clásicos de la música como Schubert, Britten, Liszt, Faure, Kreisler y Bartok.

También habrá baile folclórico rumano.

El concierto dura 1 hora y 15 minutos.

Prevea llegar 20 minutos antes del evento.

Se puede entrar con una entrada que da acceso al concierto, al jardín y a las exposiciones.

(Opcional) Tras el concierto, previa reserva, se ofrece un cóctel en presencia del Chef Johann.

