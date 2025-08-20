Concert Duo violon-violoncelle Châteaumeillant

Mercredi 2025-08-20 19:00:00

2025-08-20 20:00:00

2025-08-20

L’ensemble Aeïdé propose un concert présentant une formation peu courante dans le répertoire classique.

Musique baroque, musique française, musique folklorique, musique moderne venez découvrir les œuvres de Corelli, Ravel et Honegger et les liens qui les unissent ! Laissez-vous porter par la douceur d’une berceuse, éblouir par l’éclat d’un feu d’artifice, attendrir par la mélancolie d’un songe, saisir par une folle échappée italienne. Venez faire connaissance avec deux musiciennes passionnées qui sauront vous faire entrer dans ces univers riches et contrastés dans un cadre propice à l’éveil des sens.

Programme La Follia Corelli, Sonate Ravel, Sonatine Honegger

Rendez vous à l’église à 19h, participation libre. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 82 24 55

English :

Ensemble Aeïdé presents a concert featuring an unusual formation in the classical repertoire.

German :

Das Ensemble Aeïdé präsentiert in diesem Konzert eine im klassischen Repertoire eher unübliche Besetzung.

Italiano :

L’ensemble Aeïdé presenta un concerto con una formazione insolita nel repertorio classico.

Espanol :

El conjunto Aeïdé presenta un concierto con una formación poco habitual en el repertorio clásico.

