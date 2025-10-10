Concert: DuoDâmes La Fontaine d’Ananda Chabeuil

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

Un voyage musical baroque entre sensualité et spiritualité, avec Monteverdi, Purcell, Bach…

Piano, voix et lectures par le public !

La Fontaine d’Ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 86 34

English :

A Baroque musical journey between sensuality and spirituality, with Monteverdi, Purcell, Bach?

Piano, voice and readings by the audience!

German :

Eine barocke musikalische Reise zwischen Sinnlichkeit und Spiritualität, mit Monteverdi, Purcell, Bach?

Klavier, Gesang und Lesungen durch das Publikum!

Italiano :

Un viaggio musicale barocco tra sensualità e spiritualità, con Monteverdi, Purcell, Bach?

Pianoforte, voce e letture del pubblico!

Espanol :

Un viaje musical barroco entre la sensualidad y la espiritualidad, con Monteverdi, Purcell, Bach?

Piano, voz y lecturas del público

