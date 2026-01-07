Concert DuoDâmes Espace Saint-Roch Rochebaudin
Concert DuoDâmes Espace Saint-Roch Rochebaudin samedi 7 février 2026.
Concert DuoDâmes
Espace Saint-Roch 2 place Achard Rochebaudin Drôme
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Entre Charnel et Sacré
Oriane Pons, Voix/piano et Nathalie Morazin, Piano/voix
Espace Saint-Roch 2 place Achard Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 14 96
English :
Between Carnal and Sacred
Oriane Pons, Voice/Piano and Nathalie Morazin, Piano/Voice
