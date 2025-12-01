Concert Duos Disney Noël avec l’ECMA Théâtre du Château Jonzac

Concert Duos Disney Noël avec l’ECMA

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

2025-12-21 17:00:00

2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Un voyage musical à travers vos classiques préférés — de La Belle et la Bête à La Reine des Neiges, en passant par Aladdin et Le Roi Lion — interprétés en duo et quatuors par les artistes de la compagnie ECMA et ECMA juniors.

+33 6 71 98 98 96 production@ecma-france.fr

English :

A musical journey through your favorite classics from Beauty and the Beast to The Snow Queen, Aladdin and The Lion King performed in duets and quartets by artists from ECMA and ECMA juniors.

German :

Eine musikalische Reise durch Ihre Lieblingsklassiker? von Die Schöne und das Biest über Die Schneekönigin bis hin zu Aladdin und Der König der Löwen? interpretiert in Duetten und Quartetten von Künstlern der ECMA und ECMA junior Company.

Italiano :

Un viaggio musicale attraverso i vostri classici preferiti da La Bella e la Bestia a La Regina delle Nevi, Aladdin e Il Re Leone eseguito in duetti e quartetti da artisti di ECMA e ECMA junior.

Espanol :

Un viaje musical a través de tus clásicos favoritos -desde La Bella y la Bestia hasta La Reina de las Nieves, Aladino y El Rey León- interpretados en dúos y cuartetos por artistas de ECMA y ECMA juniors.

