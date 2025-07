Concert Duos pour John Temple de la fondation John Bost La Force

Temple de la fondation John Bost 6 Rue John Bost La Force Dordogne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Un concert classique se tient au temple de la fondation John Bost.

Participation financière libre

Temple de la fondation John Bost 6 Rue John Bost La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 22 16

English : Concert Duos pour John

A classical concert is held at the John Bost Foundation Temple.

Free admission

German : Concert Duos pour John

Im Tempel der John-Bost-Stiftung findet ein klassisches Konzert statt.

Freie finanzielle Beteiligung

Italiano :

Nel tempio della Fondazione John Bost si tiene un concerto di musica classica.

Partecipazione finanziaria gratuita

Espanol : Concert Duos pour John

Se celebra un concierto de música clásica en el templo de la Fundación John Bost.

Participación financiera gratuita

L’événement Concert Duos pour John La Force a été mis à jour le 2025-07-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides