CONCERT DUSK OF DELUSION Saint-Dizier

CONCERT DUSK OF DELUSION

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Tout public

Le Petit Paris accueille le dernier concert du Barathon Musical à 23h Dusk of Delusion (metal)

Parcours musical gratuit dans les bars de Saint-Dizier découvrez la scène régionale à travers plusieurs concerts dans une ambiance conviviale.

Le samedi 15 novembre à 19h, les bars de Saint-Dizier accueilleront un parcours musical gratuit. Le public est invité à se déplacer de bar en bar pour découvrir des formations musicales spécialement sélectionnées. Organisée en partenariat avec Bord2Scènes (Vitry-le-François), cette programmation met en avant des artistes régionaux aux styles variés rock, musique urbaine, hip-hop, électro, etc. Une opportunité unique pour le public de rencontrer les musiciens dans une ambiance conviviale et festive. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

