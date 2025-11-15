CONCERT DUSK OF DELUSION Saint-Dizier
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-15
Tout public
Le Petit Paris accueille le dernier concert du Barathon Musical à 23h Dusk of Delusion (metal)
Parcours musical gratuit dans les bars de Saint-Dizier découvrez la scène régionale à travers plusieurs concerts dans une ambiance conviviale.
Le samedi 15 novembre à 19h, les bars de Saint-Dizier accueilleront un parcours musical gratuit. Le public est invité à se déplacer de bar en bar pour découvrir des formations musicales spécialement sélectionnées. Organisée en partenariat avec Bord2Scènes (Vitry-le-François), cette programmation met en avant des artistes régionaux aux styles variés rock, musique urbaine, hip-hop, électro, etc. Une opportunité unique pour le public de rencontrer les musiciens dans une ambiance conviviale et festive. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
L’événement CONCERT DUSK OF DELUSION Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne