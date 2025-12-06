Concert Dusty F’Rocks, The Runners et Les Josés Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Concert Dusty F’Rocks, The Runners et Les Josés Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

On compte sur vous pour faire rugir la solidarité !

RDLM4Racing, jeune pilote de course de moto, de Pont-à-Mousson, veut tracer sa route vers les grandes courses. On l’aide à s’équiper et à vivre son rêve.

Sur scène Dusty F’Rocks, The Runners et Les Josés. Trois groupes, une seule mission vous faire vibrer. Venez mettre les gaz avec nous, ça va envoyer du lourd.Tout public

15 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

We’re counting on you to make solidarity roar!

RDLM4Racing, a young motorcycle racer from Pont-à-Mousson, wants to make his way to the big races. We’re helping him get the equipment he needs to live his dream.

On stage: Dusty F’Rocks, The Runners and Les Josés. Three bands, one mission: to thrill you. Come and give it your all, we’re going to kick some serious ass.

German :

Wir zählen auf Sie, um die Solidarität zum Brüllen zu bringen!

RDLM4Racing, ein junger Motorradrennfahrer aus Pont-à-Mousson, möchte seinen Weg zu den großen Rennen bahnen. Wir helfen ihm, sich auszurüsten und seinen Traum zu leben.

Auf der Bühne: Dusty F’Rocks, The Runners und Les Josés. Drei Bands, eine Mission: Sie zu begeistern. Geben Sie mit uns Gas, es wird krachen.

Italiano :

Contiamo su di voi per far ruggire la solidarietà!

RDLM4Racing, un giovane pilota di Pont-à-Mousson, vuole arrivare alle grandi corse. Lo stiamo aiutando a procurarsi l’attrezzatura giusta e a vivere il suo sogno.

Sul palco: Dusty F’Rocks, The Runners e Les Josés. Tre band, un’unica missione: emozionarvi. Venite a scatenarvi con noi, faremo faville.

Espanol :

¡Contamos contigo para hacer rugir la solidaridad!

RDLM4Racing, un joven piloto de motos de Pont-à-Mousson, quiere llegar a las grandes carreras. Le estamos ayudando a conseguir el equipo adecuado y a vivir su sueño.

En el escenario: Dusty F’Rocks, The Runners y Les Josés. Tres bandas, una misión: hacerte vibrar. Ven a divertirte con nosotros, vamos a darlo todo.

L’événement Concert Dusty F’Rocks, The Runners et Les Josés Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES