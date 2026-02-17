CONCERT DVTR + GARAGE MACHINE Lisieux

13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

La soirée débutera avec Garage Machine, power trio garage/punk au son direct et efficace.
Puis place à DVTR, duo québécois à l’énergie punk assumée, proposant une musique rapide, brute et incisive. Une affiche taillée pour les amateurs de concerts sans concession.

Infos pratiques
– Date vendredi 6 mars 21h Ouverture des portes 20h15
– Lieu Mosaïc La Salle, 13 bd Louis Pasteur, Lisieux
– Tarifs 8 € (plein) 4,50 € (réduit)
– Buvette & petite restauration sur place
– Renseignements 02 31 32 33 22 mosaiclasalle.com   .

