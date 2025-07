Concert Dyadin à la Grange de Babel Eurre

Concert Dyadin à la Grange de Babel

64 Chemin de la Fontaine des Buis Eurre Drôme

Vendredi 2025-07-25

2025-07-25

2025-07-25

Dyadin. Duo vocal et guitalélé. Coline au guitalélé, de sa voix basse et chaude s’harmonise à Charlotte au timbre clair et envolé.

+33 6 63 13 51 23 lagrangedebabel@gmail.com

English :

Dyadin. Vocal duo and guitalélé. Coline’s warm, low voice on the guitalélé harmonizes with Charlotte’s clear, soaring timbre.

German :

Dyadin. Gesangsduo und Guitalélé. Coline an der Guitalélé harmoniert mit ihrer tiefen und warmen Stimme mit Charlotte mit ihrem klaren und fliegenden Timbre.

Italiano :

Dyadin. Duo vocale e guitalélé. La voce calda e bassa di Coline sul guitalélé si armonizza con il timbro chiaro e slanciato di Charlotte.

Espanol :

Dyadin. Dúo vocal y guitalélé. La voz cálida y grave de Coline en el guitalélé armoniza con el timbre claro y agudo de Charlotte.

