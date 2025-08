Concert Dyadin Beuzec-Cap-Sizun

Concert Dyadin Beuzec-Cap-Sizun lundi 11 août 2025.

Ecolieu kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 19:00:00

fin : 2025-08-11 22:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Duo qui reprend des chansons connues et moins connues du répertoire français et international. Chaque chanson est revisitée de façon très personnelle. Dès lors, nous redécouvrons ces pépites avec toute l’émotion que ces deux interprètes ont apporté à leurs arrangements. Coline (guitalélé et voix) et Charlotte (voix) se complètent parfaitement dans leurs différences. .

Ecolieu kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 30 49 14 85

