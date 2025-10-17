Concert Dylan Dewar Jones Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Dylan Dewar Jones Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 17 octobre 2025.
Concert Dylan Dewar Jones
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 23:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Dîner-concert de Dylan Dewar Jones, folk. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
English : Concert Dylan Dewar Jones
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Dylan Dewar Jones Genêts a été mis à jour le 2025-10-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts