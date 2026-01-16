Concert Dynamite Shakers La Cartonnerie Reims
Concert Dynamite Shakers
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Union puissante et rock explosif
Dynamite Shakers, c’est quatre Vendéens, 23 ans de moyenne d’âge, réunis par une passion commune pour le rock viscéral Stray Cats, Stones, Johnny Thunders, Sonic Youth, The Sonics…
Leur musique mêle électricité sans entrave et mélodies tatouages, celles qui s’accrochent au cœur et au cerveau. Des refrains explosifs, des saturations libératrices, et une langue qui alterne dorénavant entre français et anglais. Le rock comme un rituel. Le plaisir, avant tout le reste. La vie, là, tout de suite, maintenant. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
