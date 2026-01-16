Concert Dynamite Shakers La Cartonnerie Reims

Concert Dynamite Shakers

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-04 20:00:00

Tout public

Union puissante et rock explosif

Dynamite Shakers, c’est quatre Vendéens, 23 ans de moyenne d’âge, réunis par une passion commune pour le rock viscéral Stray Cats, Stones, Johnny Thunders, Sonic Youth, The Sonics…

Leur musique mêle électricité sans entrave et mélodies tatouages, celles qui s’accrochent au cœur et au cerveau. Des refrains explosifs, des saturations libératrices, et une langue qui alterne dorénavant entre français et anglais. Le rock comme un rituel. Le plaisir, avant tout le reste. La vie, là, tout de suite, maintenant. .

