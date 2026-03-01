Concert Dynamite Shakers Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Concert Dynamite Shakers

Samedi 28 mars 2026 de 20h30 à 22h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Dynamite Shakers, c’est quatre Vendéens, 23 ans de moyenne d’âge, réunis par une passion commune pour le rock viscéral Arctic Monkeys, Stray Cats, Bad Nerves, Johnny Thunders, Sonic Youth,…

Leur musique mêle électricité sans entrave et mélodies tatouages, celles qui s’accrochent au coeur et au cerveau. Des refrains explosifs, des saturations libératrices, et une langue qui alterne dorénavant entre français et anglais.

Après plus de 400 concerts, des campings vendéens aux plus grandes scènes et plus grands festivals en France, Dynamite Shakers sera à l’Alhambra à Paris le 6 mai, avant de partir en tournée dans plus de 15 villes en France et en tournée de festivals en 2026. Leur deuxième album sortira en 2026. Le rock comme un rituel. Le plaisir, avant tout le reste. La vie, là, tout de suite, maintenant.



Organisateur VILLAGE 42 en accord avec AEG PRESENTS FRANCE présente

Licence Prod PLATESV-R-2021-001714 .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dynamite Shakers is a group of four Vendéens, average age 23, united by a shared passion for visceral rock: Arctic Monkeys, Stray Cats, Bad Nerves, Johnny Thunders, Sonic Youth,…

L’événement Concert Dynamite Shakers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence