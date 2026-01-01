Concert | DYONNE Les Abattoirs Cognac
Concert | DYONNE
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 18:30:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Les “Sorties du Mercredi” vous emmènent à la découverte de groupes issus de notre beau territoire qui se produiront gratuitement devant vous après quelques jours de résidence.
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English :
The Sorties du Mercredi (Wednesday outings) take you on a discovery tour of groups from our beautiful region, who will perform for you free of charge after a few days’ residency.
L'événement Concert | DYONNE Cognac a été mis à jour le 2026-01-21