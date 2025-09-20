CONCERT DYSSE DANÇA Montpeyroux

CONCERT DYSSE DANÇA Montpeyroux samedi 20 septembre 2025.

CONCERT DYSSE DANÇA

Montpeyroux Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Une fin d’été en musique…

Comme chaque année, l’association Dysse Animée organise sa soirée- concert Dysse Dança

sur la Placette de la Dysse à Montpeyroux autour d’un repas partagé.

Comme chaque année, l’association Dysse Animée organise sa soirée- concert Dysse Dança sur la Placette de la Dysse à Montpeyroux autour d’un repas partagé.

Au programme

18h en introduction de la soirée, scène ouverte avec la participation de musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, slameurs et slameuses.

20h00 DIRTY BOOTZ Rock

22h YOG (Nü REGGAE/GROOVE INTERGALACTICK).

Repas partagé dès 18h.

Buvette et petite restauration sur place.

Contactez Clara au 06 87 61 07 43 pour s’inscrire à la scène ouverte. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07

English :

A musical end to summer?

As every year, the « Dysse Animée » association organizes its « Dysse Dança » evening concert

on the Placette de la Dysse in Montpeyroux, with a shared meal.

German :

Ein musikalischer Sommerausklang?

Wie jedes Jahr organisiert der Verein « Dysse Animée » seinen Konzertabend « Dysse Dança »

auf dem Placette de la Dysse in Montpeyroux mit einem gemeinsamen Essen.

Italiano :

Una fine musicale dell’estate?

Come ogni anno, l’associazione « Dysse Animée » organizza il concerto serale « Dysse Dança » sulla Placette de la Dysse a Montpeyroux

sulla Placette de la Dysse a Montpeyroux, con un pasto condiviso.

Espanol :

¿Un final de verano musical?

Como cada año, la asociación « Dysse Animée » organiza su concierto nocturno « Dysse Dança » en la Placette de la Dysse de Montpeyroux

en la Placette de la Dysse de Montpeyroux, con una comida compartida.

