Concert E Be Haut La Friche Oloron-Sainte-Marie

Concert E Be Haut

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Radio Oloron organise ses deux premiers concerts au cœur de La Friche, deux soirées dans le cadre de Cantas i Contes .

Retrouvez ce jour le groupe Evada (vallée de Josbaig). .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 media@radio-oloron.fr

