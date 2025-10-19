Concert Eastwood by Eastwood Quintet avenue de Skibbereen Penmarch

Concert Eastwood by Eastwood Quintet avenue de Skibbereen Penmarch dimanche 19 octobre 2025.

Concert Eastwood by Eastwood Quintet

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Entre jazz, musique classique et cinéma, Kyle Eastwood rend hommage à son père, Clint Eastwood. Accompagné par son quintet, le contrebassiste et bassiste à la renommée internationale revisite les bandes originales de la filmographie légendaire du réalisateur. Un road-movie musical empreint d’une touchante relation filiale.

Fils et père partagent une double passion celle de la musique et du cinéma. Clint Eastwood, fin mélomane, passionné de jazz et compositeur de la musique d’un bon nombre de ses propres films, a transmis ce goût à son fils aîné. Ce dernier, après avoir rapidement fréquenté les plateaux de cinéma, s’est voué à une carrière de jazzman. Son amour du cinéma ne l’a cependant jamais quitté comme en témoigne sa participation à plusieurs bandes originales de son père. Eastwood by Eastwood propose un programme qui alterne œuvres célèbres et redécouvertes de mélodies plus confidentielles, brillamment arrangées par le quintet. Ce concert chaleureux est entrecoupé d’une conversation sur les rapports à la musique du père et du fils, donnant un nouvel éclairage au spectateur. Un voyage en musique à travers l’immense filmographie de Clint Eastwood étoilée d’icônes de la musique telles qu’Ennio Morricone, Lalo Schifrin ou encore John Williams. Une véritable déclaration d’amour aux deux formes d’art que sont la musique et le cinéma. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Eastwood by Eastwood Quintet Penmarch a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud