Concert Échappée Musicale Pôle associatif Houdemont
Concert Échappée Musicale Pôle associatif Houdemont samedi 28 février 2026.
Concert Échappée Musicale
Pôle associatif 12 bis rue des Saules Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Venez découvrir 4 concerts de musique de variété française lors de l’Échappée Musicale
Programme du samedi
– SORBET CITRON à 15h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.
– LES NANAS DANS L’RÉTRO à 17h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.
– Buvette au pôle associatif, organisée par le Comité des Fêtes de Houdemont.
Programme du dimanche
– ANTOINE HLT à 15h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.
– ARCOVIVO à 17h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.
– Buvette au pôle associatif, organisée par le Comité des Fêtes de Houdemont.
Programme en ligne.Tout public
8 .
Pôle associatif 12 bis rue des Saules Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover 4 concerts of French variety music at the Échappée Musicale
Saturday program
– SORBET CITRON at 3pm at the Pôle Associatif in the Salle Mirabelle.
– LES NANAS DANS L’RÉTRO at 5pm at the Pôle associatif in the Salle Mirabelle.
– Refreshment bar at the community center, organized by the Comité des Fêtes de Houdemont.
Sunday program
– ANTOINE HLT at 3pm in the Salle Mirabelle.
– ARCOVIVO at 5.00 pm at the Pôle Associatif in the Salle Mirabelle.
– Refreshment bar at the community center, organized by the Comité des Fêtes de Houdemont.
Program on line.
L’événement Concert Échappée Musicale Houdemont a été mis à jour le 2026-02-03 par DESTINATION NANCY