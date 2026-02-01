Concert Échappée Musicale Pôle associatif Houdemont

Concert Échappée Musicale

Pôle associatif 12 bis rue des Saules Houdemont Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-28

Venez découvrir 4 concerts de musique de variété française lors de l’Échappée Musicale

Programme du samedi

– SORBET CITRON à 15h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.

– LES NANAS DANS L’RÉTRO à 17h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.

– Buvette au pôle associatif, organisée par le Comité des Fêtes de Houdemont.

Programme du dimanche

– ANTOINE HLT à 15h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.

– ARCOVIVO à 17h00 au pôle associatif en salle Mirabelle.

– Buvette au pôle associatif, organisée par le Comité des Fêtes de Houdemont.

Programme en ligne.Tout public

Pôle associatif 12 bis rue des Saules Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

English :

Come and discover 4 concerts of French variety music at the Échappée Musicale

Saturday program

– SORBET CITRON at 3pm at the Pôle Associatif in the Salle Mirabelle.

– LES NANAS DANS L’RÉTRO at 5pm at the Pôle associatif in the Salle Mirabelle.

– Refreshment bar at the community center, organized by the Comité des Fêtes de Houdemont.

Sunday program

– ANTOINE HLT at 3pm in the Salle Mirabelle.

– ARCOVIVO at 5.00 pm at the Pôle Associatif in the Salle Mirabelle.

– Refreshment bar at the community center, organized by the Comité des Fêtes de Houdemont.

Program on line.

