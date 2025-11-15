Concert Echinda Auditorium du CIM Bar-le-Duc
Concert Echinda Auditorium du CIM Bar-le-Duc samedi 15 novembre 2025.
Concert Echinda
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse
Prochain concert Les RV de l’Acdim avec le duo ECHNIDA .
Loris Binot piano & Michel Deltruc batterie.
Loris et Michel ont une longue complicité musicale qui remonte au début des années 2000. Ils ont partagé de nombreuses aventures, d’abord au sein du Loris Binot Quintet , puis du trio Les Explorateurs (autour de la musique de Béla Bartok), et enfin du collectif Azéotropes .
Ils continuent leurs explorations musicales et, en fervents admirateurs de la musique progressive des années 70, ils nous proposent un programme autour des grands musiciens et groupes de ces années mythiques Robert Wyatt, Bill Bruford, Franck Zappa, Soft Machine, King Crimson ou le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin… Autant d’œuvres revisitées en version acoustique autour d’un piano et d’une batterie… Et de quelques accessoires !Tout public
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 50 21 17 cim@meusegrandsud.fr
English :
Next concert Les RV de l’Acdim with the duo ECHNIDA .
Loris Binot: piano & Michel Deltruc: drums.
Loris and Michel have a long-standing musical bond, dating back to the early 2000s. They have shared many adventures, first with the Loris Binot Quintet , then with the trio Les Explorateurs (around the music of Béla Bartok), and finally with the Azéotropes collective.
They continue their musical explorations and, as fervent admirers of the progressive music of the 70s, offer us a program based on the great musicians and groups of those mythical years: Robert Wyatt, Bill Bruford, Franck Zappa, Soft Machine, King Crimson or John McLaughlin’s Mahavishnu Orchestra? All revisited in an acoustic version, with piano, drums and a few accessories!
German :
Nächstes Konzert Les RV de l’Acdim mit dem Duo ECHNIDA .
Loris Binot: Klavier & Michel Deltruc: Schlagzeug.
Loris und Michel verbindet eine lange musikalische Zusammenarbeit, die bis in die frühen 2000er Jahre zurückreicht. Sie haben zahlreiche Abenteuer miteinander geteilt, zunächst im Loris Binot Quintet , dann im Trio Les Explorateurs (rund um die Musik von Béla Bartok) und schließlich im Kollektiv Azéotropes .
Sie setzen ihre musikalischen Erkundungen fort und bieten uns als glühende Verehrer der progressiven Musik der 70er Jahre ein Programm rund um die großen Musiker und Gruppen dieser mythischen Jahre an: Robert Wyatt, Bill Bruford, Franck Zappa, Soft Machine, King Crimson oder das Mahavishnu Orchestra von John McLaughlin? Diese Werke werden in einer akustischen Version mit einem Klavier, einem Schlagzeug und einigen Accessoires neu interpretiert!
Italiano :
Prossimo concerto Les RV de l’Acdim con il duo ECHNIDA .
Loris Binot: pianoforte e Michel Deltruc: batteria.
Loris e Michel hanno una lunga storia di complicità musicale, che risale ai primi anni 2000. Hanno condiviso molte avventure, prima con il Loris Binot Quintet, poi con il trio Les Explorateurs (basato sulla musica di Béla Bartok) e infine con il collettivo Azéotropes.
Continuano le loro esplorazioni musicali e, da ferventi ammiratori della musica progressiva degli anni ’70, ci propongono un programma basato sui grandi musicisti e gruppi di quegli anni leggendari: Robert Wyatt, Bill Bruford, Franck Zappa, Soft Machine, King Crimson o la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin? Il tutto rivisitato in versione acustica, con pianoforte, batteria e qualche accessorio!
Espanol :
Próximo concierto Les RV de l’Acdim con el dúo ECHNIDA .
Loris Binot: piano y Michel Deltruc: batería.
Loris y Michel tienen una larga historia de complicidad musical, que se remonta a principios de los años 2000. Han compartido muchas aventuras, primero con el Loris Binot Quintet, después con el trío Les Explorateurs (basado en la música de Béla Bartok) y finalmente con el colectivo Azéotropes.
Prosiguen sus exploraciones musicales y, como fervientes admiradores de la música progresiva de los años 70, nos ofrecen un programa basado en los grandes músicos y grupos de aquellos años legendarios: Robert Wyatt, Bill Bruford, Franck Zappa, Soft Machine, King Crimson o la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin? Todo ello revisitado en versión acústica, ¡con piano, batería y algunos accesorios!
