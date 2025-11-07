Concert Echoes in the Shed La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Au chapeau Tout public

Echoes in the Shed est un trio de rock’n’roll nantais. Emmené par Martin, sa basse et sa voix puissante, Fabien et ses riffs teintés de rockab, le tout soutenu par la batterie swing d’Héloïse, ce groupe vous invite à les rejoindre pour partager leur bonne humeur et leur plaisir à jouer ensemble.https://soundcloud.com/echoes-in-the-shedLe café sera ouvert de 18h à 22h pour l’occasion. Bar et petite restauration sur place !

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319