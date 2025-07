Concert Echos Promenade dans l’Occident du XVIIème siècle La Rochelle

Concert Echos Promenade dans l'Occident du XVIIème siècle La Rochelle samedi 9 août 2025.

Concert Echos Promenade dans l’Occident du XVIIème siècle

Temple protestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif libre

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Inauguration de la Saison MM Junior à La Rochelle !

Temple protestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Echos Promenade dans l'Occident du XVIIème siècle

Inauguration of the MM Junior Season in La Rochelle!

German : Konzert Echos Promenade dans l'Occident du XVIIème siècle

Eröffnung der MM Junior Saison in La Rochelle!

Italiano :

Inaugurazione della stagione MM Junior a La Rochelle!

Espanol : Concierto Echos Promenade dans l'Occident du XVIIème siècle

¡Inauguración de la temporada MM Junior en La Rochelle!

