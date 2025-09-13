Concert « Echu Party » L’Escale Bar et Restaurant Landéda

L’Escale Bar et Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

2025-09-13

Le samedi 13 septembre nous organisons l’Echu Party, après-midi et soirée de DJ Sets à l’Escale pour fêter la fin de saison estivale.

Au programme, de 14h à 00h, DJ Sets dans la cour et le bar avec Don_Benito , Léo, Ya2n et le commanditaire de cette fiesta, RiWiS !

De 14h à 20h DJ Set dans la cour de l’Escale, entre coups de soleil et percussions de basses

De 20h à 00h, transhumance vers les bas plafonds du bistrot pour faire chauffer le dancefloor ! .

