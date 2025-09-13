Concert « Echu Party » L’Escale Bar et Restaurant Landéda
Concert « Echu Party » L’Escale Bar et Restaurant Landéda samedi 13 septembre 2025.
Concert « Echu Party »
L’Escale Bar et Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 00:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Le samedi 13 septembre nous organisons l’Echu Party, après-midi et soirée de DJ Sets à l’Escale pour fêter la fin de saison estivale.
Au programme, de 14h à 00h, DJ Sets dans la cour et le bar avec Don_Benito , Léo, Ya2n et le commanditaire de cette fiesta, RiWiS !
De 14h à 20h DJ Set dans la cour de l’Escale, entre coups de soleil et percussions de basses
De 20h à 00h, transhumance vers les bas plafonds du bistrot pour faire chauffer le dancefloor ! .
L’Escale Bar et Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Echu Party » Landéda a été mis à jour le 2025-09-05 par OT PAYS DES ABERS