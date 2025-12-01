Concert Eclats de Noël Kaysersberg Vignoble
Concert Eclats de Noël Kaysersberg Vignoble dimanche 14 décembre 2025.
Concert Eclats de Noël
1 Rue de l’Ancien Hôpital Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Un concert enchanteur avec les choeurs de Saint Jean de Colmar et l’ensemble de cordes du conservatoire, pour un voyage musical au coeur des fêtes de Noël
Laissez-vous envoûter par la magie des fêtes avec un concert unique réunissant la Pré-Manécanterie et le choeur de Graçons de Saint-Jean de Colmar. Accompagnés par l’ensemble de cordes du conservatoire de Colmar. Un moment musical inoubliable, empli de douceur et de chaleur, à partager en famille.
0 .
1 Rue de l’Ancien Hôpital Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@manecanterie.fr
English :
An enchanting concert with the choirs of Saint Jean de Colmar and the conservatory’s string ensemble, for a musical journey to the heart of the Christmas season
L’événement Concert Eclats de Noël Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg