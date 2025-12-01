Concert Eclats de Noël Kaysersberg Vignoble

Concert Eclats de Noël

1 Rue de l'Ancien Hôpital Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Dimanche 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Un concert enchanteur avec les choeurs de Saint Jean de Colmar et l’ensemble de cordes du conservatoire, pour un voyage musical au coeur des fêtes de Noël

Laissez-vous envoûter par la magie des fêtes avec un concert unique réunissant la Pré-Manécanterie et le choeur de Graçons de Saint-Jean de Colmar. Accompagnés par l’ensemble de cordes du conservatoire de Colmar. Un moment musical inoubliable, empli de douceur et de chaleur, à partager en famille.

1 Rue de l'Ancien Hôpital Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@manecanterie.fr

An enchanting concert with the choirs of Saint Jean de Colmar and the conservatory’s string ensemble, for a musical journey to the heart of the Christmas season

