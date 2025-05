Concert Eclats de voix – Théâtre Lons-le-Saunier, 16 mai 2025 16:00, Lons-le-Saunier.

Jura

Concert Eclats de voix Théâtre Rue Jean Jaurès Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-05-16 16:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-16

2025-05-17

La chorale Resila fête ses 15 ans d’existence. Spectacle annuel. 2 solistes Magali Angonnet et André Gros rejoindront les choristes pour quelques chants. Les musiciens Jérémie Martel, Thomas Ramette et Mireille Arrigoni accompagneront la chorale dirigée par la cheffe de choeur Bénédicte Cortot.

Si places encore disponibles, il sera possible de les acheter sur place. .

Théâtre Rue Jean Jaurès

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 30 33

