Concert : Éclats d’Italie Salle Michel Vallery Montivilliers

Informations pratiques

Montivilliers

Concert : Éclats d’Italie

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

L’Italie comme vous ne l’avez jamais entendue : un tour de la péninsule en musique, guidé par l’accordéon expressif de Théo Ould.

Baroque, bel canto, néoclassique, cinéma, chanson… Ce programme foisonnant embrasse quatre siècles de musique italienne. Seul ou entouré d’un ensemble aux timbres inédits (vents, harpe, percussions…), Théo Ould navigue avec aisance entre styles et époques. Scarlatti et Monteverdi y croisent Verdi, Donizetti ou Puccini, et le souffle populaire de l’accordéon redonne chair à ces pages parfois figées par la tradition. En filigrane, l’Italie dans tous ses éclats : la légèreté chorégraphique de Stravinsky, l’élégance nostalgique de Rota ou Morricone, l’émotion brute des chansons napolitaines. Un concert de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen qui fait danser les siècles avec grâce, énergie… et un soupçon d’insolence.

L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

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English : Concert : Éclats d’Italie

L’événement Concert : Éclats d’Italie Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie