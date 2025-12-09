Concert école de musique à St Aubin le Cloud Maison Pour Tous Saint-Aubin Saint-Aubin-le-Cloud

Concert école de musique à St Aubin le Cloud

Maison Pour Tous Saint-Aubin 11 Rue de l'Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Les élèves de l’école de musique se produisent autour d’un répertoire varié.

Entrée libre .

Maison Pour Tous Saint-Aubin 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 mptsstaubin@wanadoo.fr

English : Concert école de musique à St Aubin le Cloud

